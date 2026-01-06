Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" хочет снова возглавить команду - источник

Уле-Гуннар Сульшер выразил готовность вернуться в "Манчестер Юнайтед" и временно возглавить команду, не настаивая на длительности контракта.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

По информации журналиста Фабрицио Романо, норвежский специалист открыт к варианту с работой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.



При этом руководство манкунианцев пока не приняло окончательного решения и продолжает рассматривать различные кандидатуры на вакантную должность.



Напомним, 5 января клуб официально объявил об уходе Рубена Аморима. Португальский специалист возглавлял "Юнайтед" с ноября 2024 года.