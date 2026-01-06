"Манчестер Сити" потерял основного игрока из-за травмы

Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол получил серьёзную травму в матче чемпионата Англии против "Челси".

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Хорватский футболист был вынужден покинуть поле на 51-й минуте встречи 20-го тура АПЛ, которая завершилась со счётом 1:1.



Позже пресс-служба "горожан" подтвердила диагноз: у Гвардиола выявлен перелом большеберцовой кости правой ноги. В ближайшие дни игроку предстоит хирургическое вмешательство.



Точные сроки возвращения защитника на поле пока не называются. Восстановление после подобных повреждений, как правило, занимает от трёх до шести месяцев - в зависимости от сложности перелома и хода реабилитации.