"Манчестер Сити" потерял основного игрока из-за травмы

Хорватский футболист был вынужден покинуть поле на 51-й минуте встречи 20-го тура АПЛ, которая завершилась со счётом 1:1.
Позже пресс-служба "горожан" подтвердила диагноз: у Гвардиола выявлен перелом большеберцовой кости правой ноги. В ближайшие дни игроку предстоит хирургическое вмешательство.
Точные сроки возвращения защитника на поле пока не называются. Восстановление после подобных повреждений, как правило, занимает от трёх до шести месяцев - в зависимости от сложности перелома и хода реабилитации.
