В "Челси" не готовы к трансферу Винисиуса

Ранее в ряде испанских и британских изданий появлялась информация, что "синие" якобы готовы выйти с офертой в размере 135 миллионов фунтов. Однако, по данным El Chiringuito, переговоры по этому направлению фактически отсутствуют.
Источник утверждает, что английский клуб не намерен идти навстречу финансовым требованиям бразильского футболиста, в первую очередь - по условиям личного контракта.
Таким образом, вариант с переходом Винисиуса в АПЛ в ближайшей перспективе не актуален, а сам игрок продолжает оставаться в составе "Реала".
Лондонский "Челси" не рассматривает вариант с подписанием вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, несмотря на слухи о возможном рекордном предложении.
Фото: ФК "Реал Мадрид"