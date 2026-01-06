Каррагер: не считаю, что "Манчестер Юнайтед" рискнул, уволив Аморима

Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал увольнение Рубена Аморима с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Фото: Getty Images

Португальский специалист был отправлен в отставку 5 января, он возглавлял "МЮ" с ноября 2024 года.



"Не думаю, что уволить Аморима по ходу сезона было слишком рискованным шагом. Вряд ли команда при нем когда?либо находилась в порядке и на своем месте.



Компетентный тренер уровня АПЛ должен быть в состоянии вывести "Манчестер Юнайтед" на позиции, позволяющие команде бороться за выход в Лигу чемпионов. Если посмотреть на то, в каком плачевном состоянии находятся "Ливерпуль" и "Челси", то шансы на это у "Юнайтед" есть", — передает слова Каррагера Sky Sports.



Под руководством Рубена Аморима "Манчестер Юнайтед" провел 63 официальных матча, в которых одержал 25 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 23 поражения. Трофеев с португальцем "красные дьяволы" не выигрывали.



После 20 туров "МЮ" с 31 очком располагается на 6-м месте турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.