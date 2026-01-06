Sky Sports: "Манчестер Сити" близок к подписанию дорогостоящего форварда

Нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо находится в шаге от перехода в "Манчестер Сити".
Фото: ФК "Борнмут"
Как сообщают английские СМИ, форвард уже в ближайшее время пройдёт обязательные медицинские процедуры.

По информации Sky Sports, медобследование футболиста запланировано на четверг, 8 января. После его успешного прохождения стороны смогут завершить оформление трансфера.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" готов выплатить за игрока 74 млн евро.

В текущем сезоне АПЛ 25-летний нападающий принял участие в 19 матчах, забив девять голов и отдав три результативные передачи.

