"Ко мне в зал их не пустил бы": Хабиб встретился с игроками "Манчестер Сити" (фото)

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообщался с футболистами "Манчестер Сити" и объяснил, почему не пустил бы игроков английского клуба в свой тренировочный зал.

Фото: соцсети Хабиба Нурмагомедова

Россиянин обратил внимание на внешний вид футболистов, отметив, что их экипировка не соответствует его представлениям о зале для единоборств.



- Я им сказал, что ко мне в зал их не допустил бы в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что я не шутил, - написал Хабиб.



В текущем сезоне чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице. Команда имеет в активе 42 очка и отстаёт от лидирующего "Арсенала" на шесть баллов.