Стали известны траты "Манчестер Юнайтед" на компенсации уволенным тренерам

С момента ухода Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" потратил значительные средства на выплаты компенсаций тренерам и управленцам, покидавшим клуб досрочно.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Как сообщает The Telegraph, уволенный Рубен Аморим за полтора года контракта получит компенсацию в размере 10 млн фунтов. Эта сумма стала очередной статьёй расходов клуба, связанных с частыми кадровыми перестановками на тренерском мостике.



В общей сложности после 2013 года манкунианцы выплатили около 78 млн фунтов тренерам и их штабам в качестве компенсаций после увольнений.



Помимо этого, клуб из Манчестера израсходовал ещё порядка 21 млн фунтов на приглашение новых специалистов, а также на найм и увольнение руководителей. Самой крупной разовой выплатой стала компенсация лиссабонскому "Спортингу" - 11 млн евро, заплаченные за назначение Аморима в 2024 году.