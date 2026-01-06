"Ноттингем Форест" вырвал победу у "Вест Хэма" в концовке матча

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на домашнем стадионе уступил "Ноттингем Форест".

Фото: ФК "Ноттингем Форест"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. Хозяева открыли счёт уже на 13-й минуте 0 защитник "Ноттингем Форест" Мурильо срезал мяч в собственные ворота.



Перелом в матче произошёл после перерыва. На 55-й минуте Николас Домингес восстановил равенство, а в самой концовке встречи "Ноттингем Форест" заработал пенальти. Морган Гиббс-Уайт уверенно реализовал 11-метровый удар на 89-й минуте и принёс своей команде победу.



После этого тура "Ноттингем Форест" набрал 21 очко и занимает 17-е место в таблице АПЛ. "Вест Хэм" с 14 баллами опустился на 18-ю позицию.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Ноттингем Форест