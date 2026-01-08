"МЮ" игнорировал трансферные пожелания Аморима - Daily Mail

Рубен Аморим был недоволен трансферной политикой "Манчестер Юнайтед" и не раз сталкивался с тем, что его пожелания по усилению состава оставались без внимания.
Как сообщает Daily Mail, руководство клуба неоднократно принимало решения вразрез с мнением португальского специалиста. В частности, при обсуждении усиления вратарской позиции Аморим настаивал на кандидатуре Эмилиано Мартинеса, однако выбор был сделан в пользу Сенне Ламенса. Аналогичная ситуация возникала и с линией атаки.

Отдельное раздражение у Аморима вызывало нежелание "МЮ" вести активную борьбу за игроков "Спортинга", с которыми он ранее успешно работал. Речь шла о Жеовани Кенде, Усмане Диоманде, Сальвадоре Блопа и Мортене Юлманде.

Отмечается, что в трансферных вопросах Аморим не ощущал поддержки со стороны руководства, а его взгляды на формирование состава существенно расходились с позицией клубных директоров.

