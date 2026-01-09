"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче тура

Встреча завершилась нулевой ничьей. На протяжении всей игры команды действовали осторожно, так и не сумев распечатать ворота друг друга. Несмотря на потерю очков, "Арсенал" сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 баллов после 21 тура. "Ливерпуль" с 35 очками располагается на четвертой позиции.
В ближайшие выходные клубы продолжат выступление в Кубке Англии. В рамках стадии 1/32 финала лондонский "Арсенал" сыграет на своем поле с "Портсмутом". Встреча запланирована на 11 января и начнется в 17:00 по московскому времени.
"Ливерпуль" свой кубковый матч проведет днем позже. Команда встретится с "Барнсли" 12 января, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск.