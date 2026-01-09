Футболист "Арсенала" спровоцировал конфликт в матче с "Ливерпулем"

Концовка матча между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в 21-м туре АПЛ получилась напряженной и не обошлась без конфликта.

Фото: АПЛ

Причиной стычки между футболистами стало поведение вингера лондонского клуба Габриэла Мартинелли.



Встреча, состоявшаяся в четверг, 8 января, завершилась без забитых мячей - 0:0. Уже в компенсированное время страсти на поле вспыхнули после эпизода с участием защитника "Ливерпуля" Конора Брэдли. Мартинелли решил, что Брэдли специально лежит на газоне и тянет время, после чего сначала бросил мяч в соперника, а затем попытался вытолкнуть его за пределы поля.



Действия бразильского футболиста вызвали бурную реакцию со стороны игроков обеих команд. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор вмешался в ситуацию и наказал Мартинелли желтой карточкой.



Позднее стало ясно, что Конор Брэдли не симулировал - защитник "Ливерпуля" не смог покинуть поле самостоятельно и был унесен на носилках со слезами на глазах.

Ливерпуль