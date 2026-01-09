Гвардиола установил исторический рекорд по трансферным тратам

Трансфер Антуана Семеньо из "Борнмута" в "Манчестер Сити" за 72 миллиона евро сделал Хосепа Гвардиолу рекордсменом в истории футбола.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

После этой сделки суммарные расходы испанского специалиста на приобретение игроков превысили отметку в 2 миллиарда евро и достигли 2,58 млрд, сообщает Transfermarkt.



Таким образом, наставник "горожан" стал первым тренером, чьи трансферные траты перешагнули подобный финансовый рубеж. Рекорд был установлен за счет работы Гвардиолы в нескольких топ-клубах Европы.



В разные годы 54-летний тренер возглавлял "Барселону", затем работал в "Баварии", а с лета 2016 года руководит "Манчестер Сити". За это время английский клуб под его руководством шесть раз выигрывал АПЛ.