Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Заварзин - о титуле РПЛ: "Спартак" каждый год заявляет, но 20 лет одно и то же

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался о борьбе за титул РПЛ в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
Юрий Заварзин заявил, что ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" являются фаворитами в борьбе за чемпионство.

"Думаю, три команды - ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" - с наибольшей вероятностью могут претендовать на золото.
"Спартак" каждый год заявляет, но 20 лет одно и то же", - сказал Заварзин "Советскому спорту".


На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 матчах. Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо в рамках РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".

Последний раз красно-белые становились чемпионами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится