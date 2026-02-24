Заварзин - о титуле РПЛ: "Спартак" каждый год заявляет, но 20 лет одно и то же

"Думаю, три команды - ЦСКА, "Краснодар" и "Зенит" - с наибольшей вероятностью могут претендовать на золото.
"Спартак" каждый год заявляет, но 20 лет одно и то же", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
На данный момент московский "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18 матчах. Следующий матч подопечных Хуана Карлоса Карседо в рамках РПЛ состоится 1 марта против "Сочи".
Последний раз красно-белые становились чемпионами Российской Премьер-Лиги в сезоне-2016/2017.