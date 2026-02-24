Матчи Скрыть

Павлюченко рассказал, из-за чего "Спартак" отстает от лидеров РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Роман Павлюченко высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Роман Павлюченко заявил, что уровень некоторых футболистов "Спартака" не соответствует уровню клуба.

"Скажу честно, некоторые футболисты в "Спартаке" сегодня не соответствуют тому уровню, который хотят видеть от клуба.
Чтобы команда боролась за чемпионство. Мне кажется, что уровень футболистов не соответствует уровню "Спартака", - сказал Павлюченко "Чемпионату".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в РПЛ.

Следующая встреча красно-белых в рамках Российской Премьер-Лиги состоится 1 марта против "Сочи".

