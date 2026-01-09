Холанд снова стал лучшим игроком года в Норвегии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в шестой раз подряд был признан лучшим футболистом года в Норвегии.

Фото: ФК "Манчестер Сити"





2025 год стал для Холанда очередным ярким этапом в карьере. На клубном уровне он провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В составе сборной Норвегии форвард принял участие в 10 встречах и забил 17 голов. Таким образом, форвард продолжил доминирование в национальном рейтинге, удерживая звание лучшего игрока страны с 2020 года. Последним, кто признавался лучшим футболистом страны до Холанда, был Мартин Эдегор, получивший награду в 2019 году. Сейчас полузащитник выступает за лондонский " Арсенал ".2025 год стал для Холанда очередным ярким этапом в карьере. На клубном уровне он провёл 49 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В составе сборной Норвегии форвард принял участие в 10 встречах и забил 17 голов.