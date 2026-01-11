"Ювентус" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед" - источник

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность усиления линии обороны за счёт защитника "Манчестер Юнайтед" Нуссайра Мазрауи.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в социальных сетях.



По данным источника, 28-летний футболист намерен вернуться к обсуждению своего будущего в английском клубе после завершения выступления на Кубке Африки. Отмечается, что марокканец хочет прояснить свою роль в команде "красных дьяволов".



В этом сезоне футболист появлялся на поле в девяти матчах АПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость оценивается в 22 млн евро.

