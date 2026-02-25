Бакаев рассказал, получил ли он деньги от "Химок"

- Да нет денег никаких! (Смеётся.) Никто так ничего и не вернул.
Только вы, журналисты, не распрощались с этим вопросом. Мы уже давно потеряли надежду, - цитирует Бакаева "Чемпионат".
Бакаев выступал за подмосковные "Химки" в сезоне-2024/25, а летом 2025 года присоединился на правах свободного агента к московскому "Локомотиву" и заключил двухлетний контракт.
Напомним, что в прошлом сезоне "Химки" выступали в РПЛ, однако по ходу сезона у клуба возникли финансовые проблемы. Сообщалось, что футболисты и персонал на протяжении полугода не получали зарплату. Летом прошлого года стало известно о том, что клуб признан банкротом и прекратил свою деятельность.