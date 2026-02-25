Быстров оценил трансфер Дурана в "Зенит": ушел со скандалом, забив три мяча

- Дуран? Человек не пригодился в нескольких местах, поехал в какой-то чемпионат, откуда ушел со скандалом, забив три гола. Как можно сказать, что это хороший трансфер?
Я пока не понимаю. Когда проявит себя в чемпионате России, тогда можно будет говорить, хороший ли трансфер, - приводит слова Быстрова "СЭ".
Джон Дуран в зимнее трансферное окно перешел в петербургский "Зенит" из "Аль-Насра" на правах аренды за 2,75 миллионов евро без права выкупа. Ранее форвард выступал за турецкий "Фенербахче" на правах аренды - в составе этого клуба нападающий забил пять мячей и отдал три голевые передачи в 21 матче.
Ранее Дуран был игроком английской "Астон Виллы" и американского "Чикаго Файр". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего колумбийца в 32 миллиона евро.