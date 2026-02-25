Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Кураньи: у "Динамо" лучшие фанаты в России

Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи обратился к болельщикам бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Кураньи, "Динамо" - лучший клуб, у которого лучшие фанаты в России.

- Что хотел бы сказать болельщикам "Динамо"? Только передать свою большую любовь.
У "Динамо" лучшие фанаты в России. "Динамо" — для меня лучший клуб, - цитирует Кураньи Metaratings.

Кевин Кураньи выступал за московское "Динамо" с 2010 по 2015 год, также он был футболистом "Шальке", "Хоффенхайма" и "Штутгарта". На его счету 123 матча в составе бело-голубых и 50 забитых мячей. Также Кураньи был игроком сборной Германии, за которую он провел 52 матча. В 2016 году нападающий завершил карьеру профессионального футболиста.

