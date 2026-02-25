Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Юсупов: "Спартак" - народная команда, но не топ-клуб

Экс-игрок "Зенита" Артур Юсупов рассказал, можно ли считать "Спартак" народной командой.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Юсупова, "Спартак" является народной командой в России, но его нельзя назвать топ-клубом.

- Никогда в жизни не был причастен к "Спартаку", но объективно, наверное, он остаётся народной командой. Всё-таки у "Спартака" большое наследие и целые поколения болельщиков.
Может, через 15 лет народной командой станет "Зенит", но в совокупности, наверное, это всё ещё "Спартак". На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да, - цитирует Юсупова "РБ Спорт".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. По итогам прошлого сезона столичный клуб занял четвертое место в чемпионате России, набрав 57 очков в 30 встречах.

В 19 туре российского чемпионата команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице с 9 очками.

