Юсупов: "Спартак" - народная команда, но не топ-клуб

- Никогда в жизни не был причастен к "Спартаку", но объективно, наверное, он остаётся народной командой. Всё-таки у "Спартака" большое наследие и целые поколения болельщиков.
Может, через 15 лет народной командой станет "Зенит", но в совокупности, наверное, это всё ещё "Спартак". На сегодняшний день команда занимает шестое место, так что для России это не топ-клуб, да, - цитирует Юсупова "РБ Спорт".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. По итогам прошлого сезона столичный клуб занял четвертое место в чемпионате России, набрав 57 очков в 30 встречах.
В 19 туре российского чемпионата команда Хуана Карседо сыграет на выезде с "Сочи", который занимает последнее место в турнирной таблице с 9 очками.