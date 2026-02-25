Бакаев: в "Зените" время не дают, а особенно россиянам

- Первое время мне было очень тяжело на душе, нужно было время на адаптацию. К тому же я приехал совершенно растренированный.
Но я понял, что в "Зените" время не дают, а особенно россиянам. Это не критика, а реалии, потому что клуб борется за чемпионство.
Просидел год на лавке, иногда получая какие-то минуты, - цитирует Бакаева "Чемпионат".
Зелимхан Бакаев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2022 года на правах свободного агента. Всего россиянин провел за петербуржцев во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.
Летом прошлого года Бакаев на правах свободного агента присоединился к московскому "Локомотиву" и заключил двухлетний контракт. Ранее полузащитник выступал за тульский "Арсенал", столичный "Спартак", подмосковные "Химки" и "Аль-Вахду" из ОАЭ.