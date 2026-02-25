Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
Боруссия ДНе начат
Реал Мадрид
23:00
БенфикаНе начат
ПСЖ
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
ГалатасарайНе начат

Семак объяснил свои претензии к работе судей

Главный тренер "Зенита" объяснил свои претензии к работе судей.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, арбитры не умеют признавать свои ошибки и по-разному трактуют одинаковые моменты.

- Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному.

И таких примеров полно. В матче "Акрон" – "Зенит" за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признаёт, что это пенальти. Хорошо. Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, - сказал Семак в интервью "Чемпионату".

По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, золотые медали впервые в истории удалось завоевать "Краснодару". Издание "Спорт-Экспресc" сообщало, что больше всего судейских ошибок было допущено против петербуржцев и московского "Динамо", а больше всего пользы от ошибок судей получил "Краснодар" и "Спартак".

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от лидирующих "быков" на один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится