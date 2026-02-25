Семак объяснил свои претензии к работе судей

- Во-первых, абсолютно не умеют признавать свои ошибки. Во-вторых, одни и те же моменты трактуются по-разному.
И таких примеров полно. В матче "Акрон" – "Зенит" за руку в борьбе ставят пенальти. ЭСК признаёт, что это пенальти. Хорошо. Но в других матчах в аналогичных моментах пенальти не ставят, и ЭСК говорит, что это не пенальти. Я этого вообще не понимаю, - сказал Семак в интервью "Чемпионату".
По итогам прошлого сезона петербургский "Зенит" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, золотые медали впервые в истории удалось завоевать "Краснодару". Издание "Спорт-Экспресc" сообщало, что больше всего судейских ошибок было допущено против петербуржцев и московского "Динамо", а больше всего пользы от ошибок судей получил "Краснодар" и "Спартак".
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками и отстает от лидирующих "быков" на один балл.