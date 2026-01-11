Об этом сообщает журналист Экрем Конур. По сведениям источника, "мерсисайдцы" готовы заплатить за трансфер Беллингема 180 млн евро. Сообщается, что "Ливерпуль" уже установил с "Реалом" предварительные контакты, но запрос англичан был отклонен.
Президент мадридского клуба Флорентино Перес исключает возможность продажи Беллингема, который является одним из лидеров сливочных. За "Реал" Джуд выступает с 2023 года.
На данный момент в составе испанского клуба англичанин провел 122 матча, в которых забил 43 мяча и отдал 32 результативные передачи, а также выиграл с командой 5 трофеев. Контракт Беллингема с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 160 млн евро.
"Ливерпуль" заинтересован в подписании звезды "Реала" — источник
Английский "Ливерпуль" хочет подписать полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии Джуда Беллингема.
Фото: Getty Images