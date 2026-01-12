Календарь "МЮ" в этом сезоне окажется самым коротким за более чем 100 лет

Выступление "Манчестер Юнайтед" в национальных кубках в текущем сезоне подошло к концу.

Фото: Getty Images

Команда лишилась последнего шанса продолжить борьбу после домашнего поражения от "Брайтона" - 1:2 - в третьем раунде Кубка Англии.



Ранее манкунианцы достаточно быстро покинули и другой внутренний турнир - Кубок английской лиги, вылетев уже на стадии второго раунда. Еврокубков в календаре "красных дьяволов" в этом сезоне также нет, что заметно сократило общее количество официальных матчей.



В результате команда ограничится только выступлением в АПЛ, где проведёт 38 встреч, а также двумя кубковыми матчами. Суммарно сезон для "МЮ" завершится после 40 официальных игр.



Как отмечают в британских СМИ, столь скромного календаря у "Манчестер Юнайтед" не было с розыгрыша 1914/1915 годов. Тогда клуб, как и другие английские команды, остался без кубковых турниров из-за событий Первой мировой войны.