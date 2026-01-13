Руни готов присоединиться к тренерскому штабу "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни подтвердил готовность войти в тренерский штаб "красных дьяволов".

Фото: Getty Images

- Я не выпрашиваю работу. Просто чтобы все знали: если бы меня попросили войти в штаб, я бы согласился, - передаёт слова Руни ВВС.



Руни подчеркнул, что команде нужны люди, хорошо знающие клуб, понимающие его культуру и способные воспитать игроков в духе "Манчестер Юнайтед". Он добавил, что при необходимости готов работать с любым из потенциальных кандидатов на пост главного тренера, включая Майкла Каррика и Даррена Флетчера.



Напомним, в январе "МЮ" уволил Рубена Аморима, который проработал в клубе чуть больше года. На данный момент клуб с 32 баллами в активе идёт на седьмой строчке в АПЛ.