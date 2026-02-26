Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

Дивеев рассказал о требованиях Семака в "Зените"

Игрок "Зенита" Игорь Дивеев поделился мнением о наставнике команды Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что требования тренера со временем изменились.

- В "Уфе" я был совсем молодым, тренерам приходилось многое объяснять, подсказывать. Сейчас этого меньше, но всё равно много разговариваю с Анюковым, Тимощуком. С Богданычем общаюсь больше на общие игровые темы. А как человек он каким был, таким и остался, - цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".

Футболист уже работал под руководством Семака в "Уфе". Этой зимой защитник из ЦСКА перебрался в "Зенит", заключив долгосрочное соглашение.

Петербургский клуб с 39 очками в копилке идёт вторым в чемпионате. 27 февраля команда на своей арене примет "Балтику" в рамках 19-го тура.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится