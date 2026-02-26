Дивеев рассказал о требованиях Семака в "Зените"

- В "Уфе" я был совсем молодым, тренерам приходилось многое объяснять, подсказывать. Сейчас этого меньше, но всё равно много разговариваю с Анюковым, Тимощуком. С Богданычем общаюсь больше на общие игровые темы. А как человек он каким был, таким и остался, - цитирует футболиста пресс-служба "Зенита".
Футболист уже работал под руководством Семака в "Уфе". Этой зимой защитник из ЦСКА перебрался в "Зенит", заключив долгосрочное соглашение.
Петербургский клуб с 39 очками в копилке идёт вторым в чемпионате. 27 февраля команда на своей арене примет "Балтику" в рамках 19-го тура.