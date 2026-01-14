"Манчестер Сити" одержал победу над "Ньюкаслом"

"Манчестер Сити" добился победы над "Ньюкаслом" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.



Первый тайм прошёл без голов. Во второй половине Антуан Семеньо, недавно перешедший в "Сити", открыл счёт. Позже он отправил мяч во второй раз в ворота соперника, но взятие ворот было отменено после проверки VAR из-за офсайда. В добавленное время отличился вышедший на замену Райан Шерки, окончательно закрепив преимущество "горожан".



Ответная встреча состоится в Манчестере 4 февраля.

