Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, сумма сделки составит 30 млн евро - именно такая стоимость была предусмотрена соглашением. Выплаты предполагается распределить на несколько лет тремя равными траншами по 10 млн.
Каталонский клуб уже согласовал условия личного контракта с английским футболистом.
"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - Mundo Deportivo
"Барселона" планирует оформить полноценный переход Маркуса Рэшфорда, арендованного у "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
Фото: Getty Images