"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - Mundo Deportivo

"Барселона" планирует оформить полноценный переход Маркуса Рэшфорда, арендованного у "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, сумма сделки составит 30 млн евро - именно такая стоимость была предусмотрена соглашением. Выплаты предполагается распределить на несколько лет тремя равными траншами по 10 млн.



Каталонский клуб уже согласовал условия личного контракта с английским футболистом.