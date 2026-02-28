Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

"Барселона" приняла решение по Рэшфорду - Mundo Deportivo

"Барселона" планирует оформить полноценный переход Маркуса Рэшфорда, арендованного у "Манчестер Юнайтед" прошлым летом.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, сумма сделки составит 30 млн евро - именно такая стоимость была предусмотрена соглашением. Выплаты предполагается распределить на несколько лет тремя равными траншами по 10 млн.

Каталонский клуб уже согласовал условия личного контракта с английским футболистом.

