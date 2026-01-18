The Times: "Тоттенхэм" готовится уволить главного тренера

В "Тоттенхэме" обсуждают возможные изменения на тренерском мостике.

Фото: ФК "Тоттенхэм"

Как сообщает The Times, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с увольнением главного тренера Томаса Франка.



Очередной неудачей для "шпор" стало поражение от "Вест Хэма" со счётом 1:2 - оно стало третьим подряд во всех турнирах. При этом в последних восьми матчах "Тоттенхэм" сумел победить лишь однажды.



В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают 14-е место, имея 27 очков, и по итогам тура могут опуститься на 15-ю строчку.