Арбелоа теряет поддержку игроков "Реала" The Athletic

Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, наставник мадридцев в настоящий момент не имеет полной поддержки со стороны команды. После его назначения атмосфера в раздевалке заметно улучшилась - в частности, были урегулированы отношения Винисиуса Жуниора с клубом.
Однако в последние недели позиция части игроков изменилась, и отношение к тренеру стало более сдержанным.
В понедельник "Реал" уступил "Хетафе" (0:1), потерпев второе подряд поражение в чемпионате.
Фото: Getty Images