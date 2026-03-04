Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Арбелоа теряет поддержку игроков "Реала" The Athletic

Внутри "Реала" усиливается недовольство работой Альваро Арбелоа.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает The Athletic. По данным источника, наставник мадридцев в настоящий момент не имеет полной поддержки со стороны команды. После его назначения атмосфера в раздевалке заметно улучшилась - в частности, были урегулированы отношения Винисиуса Жуниора с клубом.

Однако в последние недели позиция части игроков изменилась, и отношение к тренеру стало более сдержанным.

В понедельник "Реал" уступил "Хетафе" (0:1), потерпев второе подряд поражение в чемпионате.

