Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Колосков: судейство в туре было отвратительным

Вячеслав Колосков раскритиковал работу арбитров в 19-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Почётный президент РФС заявил, что качество судейства в прошедших матчах оставило негативное впечатление.

- Надо не бороться с этим, а повышать квалификацию судей. Да, судейство было отвратительное.

В общем-то, к сожалению, во многих матчах главными действующими лицами были не футболисты. Это не должно быть, - цитирует Колоскова "Матч ТВ".

Тур действительно вызвал широкий резонанс: система VAR применялась в каждом матче, что произошло впервые за историю лиги. После завершения игр в Экспертно-судейскую комиссию обратились сразу несколько клубов - "Акрон", "Балтика", "Рубин", "Локомотив" и "Ростов".

В турнирной таблице после 19 встреч лидирует "Краснодар" (43 очка).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится