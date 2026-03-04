Колосков: судейство в туре было отвратительным

- Надо не бороться с этим, а повышать квалификацию судей. Да, судейство было отвратительное.
В общем-то, к сожалению, во многих матчах главными действующими лицами были не футболисты. Это не должно быть, - цитирует Колоскова "Матч ТВ".
Тур действительно вызвал широкий резонанс: система VAR применялась в каждом матче, что произошло впервые за историю лиги. После завершения игр в Экспертно-судейскую комиссию обратились сразу несколько клубов - "Акрон", "Балтика", "Рубин", "Локомотив" и "Ростов".
В турнирной таблице после 19 встреч лидирует "Краснодар" (43 очка).