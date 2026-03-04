"Ливерпуль" установил антирекорд АПЛ

Поражение от "Вулверхэмптона" стало для "Ливерпуля" исторически неприятным.

Фото: ФК "Ливерпуль"

Мерсисайдцы уступили 1:2 в 29-м туре АПЛ, пропустив решающий мяч на четвёртой компенсированной минуте второго тайма.



По данным Opta Sport, этот случай стал уже пятым в текущем сезоне чемпионата Англии, когда "красные" теряли очки из-за гола после 90-й минуты. Ранее ни один клуб в истории Премьер-лиги не демонстрировал подобных показателей в рамках одного розыгрыша.



После 29 сыгранных туров "Ливерпуль" имеет в активе 48 очков и занимает пятую позицию в АПЛ.

