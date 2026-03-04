После матча Кубка России его серия без поражений в этой тренерской дуэли сохранилась. За всё время специалисты пересекались девять раз. В активе наставника "Зенита" шесть побед и три ничьих - поражений нет.
Команды Талалаева за эти матчи забили всего три мяча, пропустив 15. Причём в шести последних играх им ни разу не удалось отличиться.
Семак всё это время возглавляет "Зенит", а Талалаев выходил против него с "Ахматом", "Торпедо" и "Балтикой".
Источник: Sports.ru
Семак ни разу не проиграл Талалаеву за девять матчей
Сергей Семак продолжает успешно играть против команд Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"