Сперцян: я не готов в "Эльче" уезжать

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал перспективы перехода в европейский чемпионат и обозначил свою позицию по возможным вариантам продолжения карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"
Полузащитник отметил, что для него важны конкретные условия и статус будущей команды.

- По себе могу сказать, что я не готов в "Эльче" уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где я буду играть. И меня не отпустят в "Эльче", ха-ха! Это тоже нужно понимать, - цитирует Сперцяна "СЭ".

Также Сперцян высказался о финансовой стороне возможного трансфера и признал, что существенное сокращение зарплаты может стать препятствием.

В этом сезоне российского чемпионата Сперцян принял участие в 19 матчах, забил девять мячей и оформил 13 ассистов на партнёров. Его трудовой договор с клубом действует до 2029 года.

