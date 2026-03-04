Сперцян: я не готов в "Эльче" уезжать

Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал перспективы перехода в европейский чемпионат и обозначил свою позицию по возможным вариантам продолжения карьеры.

Фото: ФК "Краснодар"

- По себе могу сказать, что я не готов в "Эльче" уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где я буду играть. И меня не отпустят в "Эльче", ха-ха! Это тоже нужно понимать, - цитирует Сперцяна "СЭ"

Полузащитник отметил, что для него важны конкретные условия и статус будущей команды.Также Сперцян высказался о финансовой стороне возможного трансфера и признал, что существенное сокращение зарплаты может стать препятствием.В этом сезоне российского чемпионата Сперцян принял участие в 19 матчах, забил девять мячей и оформил 13 ассистов на партнёров. Его трудовой договор с клубом действует до 2029 года.