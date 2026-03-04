Матчи Скрыть

Жедсон не хочет покидать "Спартак" - источник

Полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш не планирует возвращаться в "Бешикташ", несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о возможном обратном трансфере.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, у 27-летнего хавбека нет трудностей с адаптацией в России, и он не рассматривает вариант ухода. При этом руководство турецкого клуба заинтересовано в возвращении игрока и считает его продажу московской команде ошибочным решением.

Жедсон перебрался в "Спартак" летом 2025 года. В составе "красно-белых" португалец провёл 20 матчей, отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

