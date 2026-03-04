По информации Legalbet, действующий чемпион Серии А рассматривает возможность оформить трансфер игрока в летнее окно. Сообщается, что неаполитанский клуб готов к прямым переговорам с петербуржцами и денежной компенсации, однако параллельно изучаются и альтернативные варианты.
В текущем сезоне Педро выходил на поле в 24 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых мяча и три результативные передачи.
"Наполи" летом планирует приобрести игрока "Зенита" - источник
Вингер "Зенита" Педро может продолжить карьеру в Италии. Интерес к 20-летнему бразильцу проявляет "Наполи".
Фото: ФК "Зенит"