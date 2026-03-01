"Мы можем обыграть любую команду". Мелкадзе высказался после победы над ЦСКА

Фото: ФК "Ахмат"

Мы были близки ко второму мячу. Главное, что не пропустили и отыграли "на ноль". Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды, - цитирует игрока "Матч ТВ"

Форвард отметил значимость результата и подчеркнул уверенную игру команды против сильного соперника.- Эмоции положительные, в таких матчах и растет команда. Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника.Встреча прошла 1 марта и завершилась победой грозненцев со счётом 1:0, автором единственного гола стал форвард Максим Самородов. Мелкадзе был признан лучшим игроком матча."Ахмат" после 19 туров имеет в активе 25 очков и идёт на седьмой строчке.