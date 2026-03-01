Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

"Мы можем обыграть любую команду". Мелкадзе высказался после победы над ЦСКА

Игрок "Ахмата" Георгий Мелкадзе прокомментировал победу над ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Форвард отметил значимость результата и подчеркнул уверенную игру команды против сильного соперника.

- Эмоции положительные, в таких матчах и растет команда. Благодарен, что мы выдали хороший матч и победили очень сильного соперника.

Мы были близки ко второму мячу. Главное, что не пропустили и отыграли "на ноль". Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды, - цитирует игрока "Матч ТВ".

Встреча прошла 1 марта и завершилась победой грозненцев со счётом 1:0, автором единственного гола стал форвард Максим Самородов. Мелкадзе был признан лучшим игроком матча.

"Ахмат" после 19 туров имеет в активе 25 очков и идёт на седьмой строчке.

