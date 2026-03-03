Каземиро предложил "МЮ" заменить его полузащитником "Ньюкасла" - источник

Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.

По информации AS, бразильский полузащитник уже провёл встречу с руководством клуба и предложил кандидатуру игрока, способного заменить его в составе.



Сообщается, что 34-летний хавбек рекомендовал обратить внимание на полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса. По мнению Каземиро, его соотечественник обладает всеми качествами, чтобы стать важной фигурой в центре поля манкунианцев.



Контракт Гимарайнса с "Ньюкаслом" действует до 2028 года. Его стоимость оценивается в 75 млн евро.

Манчестер Юнайтед