Каземиро предложил "МЮ" заменить его полузащитником "Ньюкасла" - источник

Каземиро покинет "Манчестер Юнайтед" по окончании сезона.
По информации AS, бразильский полузащитник уже провёл встречу с руководством клуба и предложил кандидатуру игрока, способного заменить его в составе.

Сообщается, что 34-летний хавбек рекомендовал обратить внимание на полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимарайнса. По мнению Каземиро, его соотечественник обладает всеми качествами, чтобы стать важной фигурой в центре поля манкунианцев.

Контракт Гимарайнса с "Ньюкаслом" действует до 2028 года. Его стоимость оценивается в 75 млн евро.

