Полузащитник Алимхан Зайнивов и защитник Абакар Акаев стали игроками "Нафтана", сообщила пресс-служба дагестанского клуба.
21-летний Зайнивов перебрался в белорусскую команду на правах аренды до конца года. Акаев, в свою очередь, присоединился к "Нафтану" на постоянной основе - стороны согласовали полноценный трансфер.
Махачкалинцы с 18 очками занимают 12-е место в чемпионате России.
Махачкалинское "Динамо" сообщило об уходе двух игроков
Два футболиста махачкалинского "Динамо" продолжат карьеру в чемпионате Беларуси.
Фото: ФК "Динамо" Мх