Махачкалинское "Динамо" сообщило об уходе двух игроков

Два футболиста махачкалинского " Динамо " продолжат карьеру в чемпионате Беларуси.

Фото: ФК "Динамо" Мх

Полузащитник Алимхан Зайнивов и защитник Абакар Акаев стали игроками "Нафтана", сообщила пресс-служба дагестанского клуба.



21-летний Зайнивов перебрался в белорусскую команду на правах аренды до конца года. Акаев, в свою очередь, присоединился к "Нафтану" на постоянной основе - стороны согласовали полноценный трансфер.



Махачкалинцы с 18 очками занимают 12-е место в чемпионате России.