Махачкалинское "Динамо" сообщило об уходе двух игроков

Два футболиста махачкалинского "Динамо" продолжат карьеру в чемпионате Беларуси.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Полузащитник Алимхан Зайнивов и защитник Абакар Акаев стали игроками "Нафтана", сообщила пресс-служба дагестанского клуба.

21-летний Зайнивов перебрался в белорусскую команду на правах аренды до конца года. Акаев, в свою очередь, присоединился к "Нафтану" на постоянной основе - стороны согласовали полноценный трансфер.

Махачкалинцы с 18 очками занимают 12-е место в чемпионате России.

