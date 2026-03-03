Мбаппе недоволен лечением травмы в "Реале" - Marca

Нападающий " Реала " Килиан Мбаппе выразил недовольство действиями медицинского штаба клуба в процессе лечения травмы колена.

Фото: Getty Images

Об этом информирует Marca. С разрешения руководства мадридцев форвард на прошлой неделе отправился в Париж, чтобы получить дополнительную медицинскую консультацию. По этой причине он пропустил ответный матч с "Бенфикой" в стыковом раунде Лиги чемпионов.



Текущая программа восстановления направлена на то, чтобы избежать операции, которая могла бы надолго вывести игрока из строя.