Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен

Мбаппе недоволен лечением травмы в "Реале" - Marca

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выразил недовольство действиями медицинского штаба клуба в процессе лечения травмы колена.
Фото: Getty Images
Об этом информирует Marca. С разрешения руководства мадридцев форвард на прошлой неделе отправился в Париж, чтобы получить дополнительную медицинскую консультацию. По этой причине он пропустил ответный матч с "Бенфикой" в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Текущая программа восстановления направлена на то, чтобы избежать операции, которая могла бы надолго вывести игрока из строя.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится