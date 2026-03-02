Эмери отреагировал на первую победу Карседо в "Спартаке"

Фото: Getty Images

- Что могу сказать о первой победе Хуана в РПЛ со " Спартаком "? Я очень рад за него, - передаёт слова Эмери Sport24

В первом официальном матче после назначения испанский специалист привёл московскую команду к выездной победе над "Сочи" - 3:2.Наставник "Астон Виллы", работавший в "Спартаке" в 2012 году, поддержал своего соотечественника.В 2012 году Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери в московском клубе. Также он помогал специалисту в "Севилье", "ПСЖ" и других клубах.После 19 туров "Спартак" имеет в активе 32 очка и располагается на шестой позиции в чемпионате. В следующем туре команда 9 марта сыграет с "Акроном".