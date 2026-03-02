Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен

Эмери отреагировал на первую победу Карседо в "Спартаке"

Унаи Эмери отреагировал на победный дебют Хуана Карседо во главе "Спартака".
Фото: Getty Images
В первом официальном матче после назначения испанский специалист привёл московскую команду к выездной победе над "Сочи" - 3:2.

Наставник "Астон Виллы", работавший в "Спартаке" в 2012 году, поддержал своего соотечественника.

- Что могу сказать о первой победе Хуана в РПЛ со "Спартаком"? Я очень рад за него, - передаёт слова Эмери Sport24.

В 2012 году Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери в московском клубе. Также он помогал специалисту в "Севилье", "ПСЖ" и других клубах.

После 19 туров "Спартак" имеет в активе 32 очка и располагается на шестой позиции в чемпионате. В следующем туре команда 9 марта сыграет с "Акроном".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится