Эмери отреагировал на первую победу Карседо в "Спартаке"

Наставник "Астон Виллы", работавший в "Спартаке" в 2012 году, поддержал своего соотечественника.
- Что могу сказать о первой победе Хуана в РПЛ со "Спартаком"? Я очень рад за него, - передаёт слова Эмери Sport24.
В 2012 году Карседо работал в тренерском штабе Унаи Эмери в московском клубе. Также он помогал специалисту в "Севилье", "ПСЖ" и других клубах.
После 19 туров "Спартак" имеет в активе 32 очка и располагается на шестой позиции в чемпионате. В следующем туре команда 9 марта сыграет с "Акроном".