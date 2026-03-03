Глушенков перечислил клубы мечты из топ-чемпионатов

Фото: ФК "Зенит"

- "Барселона" из Испании. Из Франции - пусть будет "ПСЖ". Из Германии - "Бавария", из Англии… Наверное, "Сити" - чисто из-за Гвардиолы. Италия? Пусть будет "Интер", - цитирует Глушенкова пресс-служба " Зенита ".

Футболист выбрал команды из ведущих чемпионатов, отметив, что по стилю ему ближе всего Ла Лига.В нынешнем розыгрыше чемпионата игрок принял участие в 17 встречах, записав на свой счёт восемь голов и пять ассистов. Его соглашение с петербургским клубом действует до середины 2028 года."Зенит" после 19 туров имеет в активе 42 балла и располагается на второй позиции, отставая от возглавляющего таблицу "Краснодара" на одно очко.