Бывший спортивный директор "Зенита": Соболев пока не оправдывает вложенных средств

- Соболев, прежде всего, должен быть игроком и доказывать каждый день на поле, что его не зря взяли в этот топ-проект! И как раз с этим у него большие проблемы, так как он пока не оправдывает вложенных в него средств! - передаёт слова Корнеева "СЭ".
Форвард пополнил состав петербургского клуба летом 2024 года. За это время нападающий успел провести 56 игр в официальных турнирах, записав в актив 13 голов и пять ассистов.
В ближайшем туре чемпионата России "Зенит" отправится в гости к "Оренбургу". Встреча состоится 8 марта.