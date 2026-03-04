Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
20:45
СпартакНе начат

Бывший спортивный директор "Зенита": Соболев пока не оправдывает вложенных средств

Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев высказался о выступлениях нападающего Александра Соболева в петербургской команде.
Фото: ФК "Зенит"
По его мнению, форварду необходимо доказывать свою состоятельность игрой на поле.

- Соболев, прежде всего, должен быть игроком и доказывать каждый день на поле, что его не зря взяли в этот топ-проект! И как раз с этим у него большие проблемы, так как он пока не оправдывает вложенных в него средств! - передаёт слова Корнеева "СЭ".

Форвард пополнил состав петербургского клуба летом 2024 года. За это время нападающий успел провести 56 игр в официальных турнирах, записав в актив 13 голов и пять ассистов.

В ближайшем туре чемпионата России "Зенит" отправится в гости к "Оренбургу". Встреча состоится 8 марта.

