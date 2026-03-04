Челестини объяснил, почему не выпускает Лукина на поле

- У Лукина была травма, потом была административная проблема. Поэтому он немного выбыл из тренировочного процесса. Данилов же очень хорошо работал, в товарищеских матчах он меня восхитил, - цитирует тренера "Чемпионат".
Первая встреча полуфинала Пути РПЛ Кубка России осталась за армейцами - команда из Москвы обыграла "Краснодар" со счётом 3:1. Голы в составе хозяев записали на свой счёт Кирилл Глебов, Данил Круговой и Матеус Алвес, у гостей отличился Мозес Кобнан Дэвид.
Окончательный победитель противостояния определится 17 марта, когда команды вновь встретятся - на этот раз в Краснодаре.