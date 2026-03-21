"Челси" проиграл четыре встречи кряду, пропустив в них 12 голов

"Челси" проиграл "Эвертону" в матче 31-го тура чемпионата Англии со счётом 0:3.

Лондонский клуб потерпел четвёртое поражение подряд во всех турнирах. На этом отрезке команда забила два мяча и пропустила 12.



Серия началась с игры против "ПСЖ" в Лиге чемпионов (2:5), затем "синие" уступили "Ньюкаслу" в АПЛ (0:1), после чего проиграли ответный матч парижанам (0:3). Встреча с "Эвертоном" завершилась с тем же счётом.



В таблице чемпионата Англии "Челси" имеет 48 очков и занимает шестое место.