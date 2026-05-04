Рафинья определился со своим будущим в "Барселоне" - источник

Вингер "Барселоны" Рафинья не планирует покидать каталонский клуб ближайшим летом.

Об этом сообщает Marca на фоне слухов об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии.



По информации источника, футболист намерен продолжить выступления за "сине-гранатовых" и не рассматривает вариант со сменой клуба в ближайшее трансферное окно.



В нынешнем сезоне бразильский вингер провёл 31 матч, в которых отметился 19 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.