Бакаев: никто не имеет права критиковать Семака

Экс-игрок "Зенита" Зелимхан Бакаев поделился мнением о главном тренере сине-бело-голубых Сергее Семаке.
"Никто не имеет права кого-то критиковать, тем более Сергея Богдановича. Результаты, титулы есть.
Надо проявить уважение", - сказал Бакаев "Чемпионату".

Напомним, Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом 6 лет подряд.

По итогам 29 сыгранных туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 65 набранными очками и опережает "Краснодар" на два балла. Московский "Спартак" располагается на четвертой строчке с 51 баллом и отстает от "Локомотива", занимающего третье место, на два очка.

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом", а краснодарцы примут на своем поле "Оренбург".

