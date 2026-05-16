"Манчестер Юнайтед" нацелился на Кейна - источник

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Гарри Кейна.
Как сообщает TEAMtalk, руководство английского клуба хочет вернуть форварда "Баварии" в Премьер-лигу уже ближайшим летом. По информации источника, в Манчестере рассчитывают усилить состав опытным нападающим, вокруг которого можно будет строить команду для борьбы за чемпионство.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. Соглашение английского форварда с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.

