"Манчестер Юнайтед" нацелился на Кейна - источник

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Гарри Кейна.

Фото: УЕФА

Как сообщает TEAMtalk, руководство английского клуба хочет вернуть форварда "Баварии" в Премьер-лигу уже ближайшим летом. По информации источника, в Манчестере рассчитывают усилить состав опытным нападающим, вокруг которого можно будет строить команду для борьбы за чемпионство.



Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. Соглашение английского форварда с мюнхенским клубом действует до лета 2027 года.

