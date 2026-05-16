Гвардиола ответил, останется ли в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола дал понять, что не собирается покидать "Манчестер Сити" после завершения сезона.

- Да. У меня есть действующий контракт. Многие меня об этом спрашивают, но я уже знаю ответ. Да и вы сами его знаете, - заявил Гвардиола The Touchline.

Испанский специалист подтвердил, что продолжит работу с английским клубом. Тренер отметил, что вокруг его будущего возникает много разговоров, однако для него самого ситуация давно ясна.Испанец руководит "Манчестер Сити" с 2016 года. До этого он тренировал "Барселону" и "Баварию".