Ван Перси отправлен в отставку из "Фейеноорда"

Бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси лишился должности главного тренера "Фейеноорда".



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Руководство роттердамского клуба приняло решение отправить специалиста в отставку. Ван Перси возглавил команду в феврале 2025 года и подписал контракт до лета 2027-го. Однако руководство клуба осталось недовольно итогами сезона.



По информации нидерландских СМИ, одной из причин расставания стало то, что "Фейеноорд" не сумел выиграть чемпионат Нидерландов. Кроме того, на ситуацию могли повлиять разногласия между тренером и полузащитником Квинтеном Тимбером.